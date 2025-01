Lanazione.it - Mastorci confermato alla guida di Cisl FP per la Toscana Nord

Leggi su Lanazione.it

Enzo(foto) è statoa larghissima maggioranzadellaFPche copre le province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia. Dopo un quadriennio che ha fatto crescere la Federazione delladi oltre 2150 unità e di oltre il 12% nel corso del 2024, l’Assemblea Congressuale ha riposto completa fiducia nel Segretario Generale uscente confermandolo per il prossimo quadriennio. Successivamente il neo eletto Segretario Generale ha proposto la nuova Segreteria confermando Stefano Leporale per la provincia di Lucca e Sabrina Paoletti per la provincia di Pistoia, entrambi con il massimo dei voti.