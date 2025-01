Lanazione.it - L’urlo di Telco in corteo: "Certezze per il futuro"

"I lavoratori disono allo stremo e non hanno più la possibilità di andare avanti in questo modo, senza stipendi e senzaper il domani, in un settore in cui il lavoro c’è. Lo abbiamo ribadito nei due tavoli, in Regione e in Prefettura". È quanto afferma Samuele Bernardini, segretario generale di Slc Cgil Siena dopo la manifestazione di ieri a Firenze. In 250 in mezzo al nubifragio che si è abbattuto in mattina sul capoluogo. La vertenza interessa in tutta la Toscana 400 lavoratori dell’azienda che opera in appalto nel settore delle telecomunicazioni: impiantistica di rete, riparazione guasti, interventi di sostituzione cavi. Cinquanta i dipendenti della sede di Colle Val d’Elsa. La protesta ha riguardato i mancati pagamenti della tredicesima mensilità e dello stipendio di dicembre e le mancate risposte dell’azienda suldell’attività.