Inter-news.it - LIVE Inter-Monaco 2-0: fine primo tempo da spettacolo!

è la partita valida per l’ottava giornata di UEFA Champions League 2024/2025. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Un punto per la definitiva qualificazione agli ottavi di finale. Il calcio d’inizio è alle ore 21, si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.2-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP45’+3 FINISCE IL!45’+2 Giallo per Vanderson.45? Tre minuti di recupero.40? Dimarco conclude, Thuram non la prende per pochissimo. Poteva ribadire in rete.34? De Vrij ci prova con il destro da 30 metri. Quasi come uno sfogo dopo partite mastodontiche. Palla alta!28? L’inizio dell’è unoe l’obiettivo di Simone Inzaghi si sta tramutando in realtà: chiudere la partita nele far riposare i big nel secondo.