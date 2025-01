Ilrestodelcarlino.it - L’attrice Sonia Bergamasco sarà la protagonista di una retrospettiva

Sono stati presentati gli eventi che si svolgeranno domani presso il Cinecircolo ‘Don Mauro-Nel corso del tempo’ di Ascoli, alla presenza del. Alla presentazione, sono intervenuti don Giampiero Cinelli (presidente del Cinecircolo), Giuseppe Di Caro, Giuseppe Massimi e Ina Komino (componenti del direttivo del Cinecircolo). "Siamo lieti - ha dichiarato don Giampiero Cinelli - di ospitare un’attrice come, famosa per numerosi ruoli in film e fiction, tra cui Livia de ‘Il commissario Montalbano’". Giuseppe Massimi ha spiegato gli obiettivi del Cinecircolo: "Vogliamo diffondere la cultura cinematografica, invitando attori e registi di rilevanza nazionale". "- ha affermato Giuseppe Di Caro – è un’artista di primo livello e pluripremiata, che ha avuto una formazione teatrale".