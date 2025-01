Isaechia.it - Karina Cascella commenta l’intervista di Martina De Ioannon a Verissimo: “Se io fossi stata in Ciro…”

hato l’epilogo del trono diDe.Come ormai ben noto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di conoscere fuori le telecamere di Canale 5 Ciro Solimeno. Allo stesso tempo ha dunque rifilato un no all’altro corteggiatore Gianmarco Steri che è prontamente salito sul trono.La neo coppia è poiospite ae qui ha ricevuto parecchie critiche in quanto in molti hanno reputatopoco entusiasta del rapporto appena iniziato, al contrario di Ciro. Dello stesso parere di questa fetta di pubblico anche. L’influencer infatti ha voluto cosìre:Ma solo io ho avuto la sensazione guardando quest’intervista che asiano brillati gli occhi solo quando ha parlato di Giamarco? Solo io penso che sia pentita della sua scelta? E solo io penso che a breve si lasceranno e lei tornerà a corteggiare Gianmarco (adorerei troppo), perché in realtà voleva lui e non è convinta? Boh, ho questa sensazione.