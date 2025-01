Iltempo.it - Ira Rampelli: “Contro Meloni atto voluto, non dovuto. Noi sistematicamente insabbiati”

Niente sconti a chi parla di “”. Il vicepresidente della Camera Fabio, ha commentato la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati sul caso Almasri della premier Giorgia, dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano: “È dal 1993 che svolgo attività politica nelle istituzioni, prima ancora come semplice militante. In oltre trent'anni ho presentato decine di esposti, i più recenti da vice presidente della Camera dei Deputati. Nessuno, sottolineo nessuno, dei miei esposti/denuncia ha avuto l'opportunità di trasformarsi in informazione (o avviso) di garanzia. La Procura della Repubblica non ha mai aperto inchieste, si tratta di atti voluti più che dovuti. Nel senso che ad assoluta discrezione dei magistrati si decide se una denuncia debba trasformarsi in un'inchiesta e avere un suo corso oppure essere archiviata”.