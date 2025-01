Inter-news.it - Inter-Monaco, una vittoria per salire in classifica! Guadagni – TS

Leggi su Inter-news.it

L’giocherà contro ilcon la speranza di scalare ancora ladi Champions League. Ecco quanto varrebbe lasecondo Tuttosport. PREMI – Per ora l’è quarta in Champions League e guadagnerebbe 24 milioni di euro da questa prima parte della competizione. O meglio, ai 24 milioni si arriva solo in caso di successo in, che darebbe ulteriori 2 milioni di euro al club nerazzurro. A questi si aggiungerebbero il passaggio agli ottavi di finale, che vale 11 milioni, il bonus da 2 milioni per le qualificate tra le prime 8 ed infine i 9.08 milioni di euro provenienti dal quarto posto in, l’importanza della partitaPARTITA –vale perciò tantissimo per Simone Inzaghi, che non può pensare solamente al campo in una notte come questa.