Inghilterra per il Napoli una corsa contro il tempo

Dall’provengono ancora voci sullailche sta affrontando ilsul fronte calciomercato. Entro venerdì infatti ci sarà la definizione del futuro di Alejandro Garnacho, ovvero permanenza o addio. Altre 48 ore diper capire cosa accadrà col talento argentino. Perché Amorim, il tecnico degli inglesi, non vuole che il prossimo weekend continui a essere condizionato da voci di mercato sul giocatore dello United. Dunque, si legge su Givemesport, il club inglese è pronto ad ascoltare offerte dalo dal Chelsea solo fino a venerdì, poi toglierà il calciatore dal mercato. Dall’al PortogalloCon Adeyemi che dice no e Garnacho che continua a costare troppo, ilsfoglia la margherita alla ricerca dell’erede di Kvara, l’esterno per rinforzare l’attacco.