Lettera43.it - Il 24 febbraio 1955 nasceva Steve Jobs, il fondatore di Apple

è considerato uno dei più grandi innovatori del nostro tempo, un visionario capace di unire tecnologia e design per rivoluzionare interi settori industriali. Nato a San Francisco il 24ha fondatonel 1976, trasformandola in un colosso tecnologico globale. I suoi prodotti iconici, come il Macintosh, l’iPod, l’iPhone e l’iPad, non solo hanno ridefinito il concetto di tecnologia personale, ma hanno anche cambiato il modo in cui comunichiamo, lavoriamo e ci intratteniamo.n Paulvenne adottato da Paul e Clarapoco dopo la nascita. Cresciuto nella Silicon Valley, un’area che negli anni sarebbe diventata il centro dell’innovazione tecnologica globale. Dopo un breve periodo al Reed College di Portland, lasciò gli studi e intraprese un viaggio in India, dove abbracciò il buddismo e sviluppò una visione di vita che influenzò profondamente il suo approccio al lavoro.