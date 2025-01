Amica.it - Gwyneth Paltrow dice addio alla villa di Los Angeles: venduta per 22 milioni di euro

Leggi su Amica.it

Cambio casa in vista per. L’attrice ha venduto la sua magione di Losper 22di dollari, un prezzo che, pur da capogiro, è comunque inferiore a quello del primo annuncio, datato maggio 2024.Un paradiso da 22disulle colline di BrentwoodStando a quanto riportato dal Wall Street Journal, lacon terreno da oltre 740mila metri quadrati che sorge nel Mandeville Canyon, parte dell’esclusivo sobborgo di Brentwood, era stata inizialmente messa in vendita a poco meno di 30di dollari.GUARDA LE FOTOattrice e imprenditrice: le foto Costruita negli Anni 50 e ristrutturata intorno al 2009, laha sei camere da letto e una grande cucina con doppi piani cottura e un forno a legna, e può vantare soffitti alti, grandi finestre e pavimenti in piastrelle nere.