Lanazione.it - Futura, vasche d’oro al Meeting d’inverno

A Firenze è andato in archivio il "- Giorni della Merla" di nuoto. Fra le varie società in gara c’era anche la, che ha partecipato con una delegazione guidata dai tecnici Fabio Cardini e Vittoria Borelli. Con ottimi risultati, partendo dalle nove medagliecomplessivamente conquistate. Sono saliti sul gradino più alto del Vittoria Gestri nei 50 e 200 stile e nei 100 delfino, Niccolò Barni nei 100 delfino e nei 400 e 200 stile, Chiara Tasselli nei 50 rana, Alberto Paoli nei 100 rana (oltre ad un argento nei 200) e Leonardo Giusti nei 200 dorso (in aggiunta ad un argento nei 100 ed un bronzo nei 50 stile). Terza piazza con conseguente medaglia di bronzo per Marta Bennati nei 100 stile. Buone anche le performance individuali di Maria Chiara Armenti, Aurora Avella,Eleonora Dondini, Sofia Giraldi, Martina Mucci, Dalia Parretti, Giulia Poggiolesi, Iole Rindi, Samuel Bochicchio, Pascal Branda, Vittorio Lanubile e Jacopo Mosconi.