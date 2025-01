Davidemaggio.it - Fedez ‘profetico’ su Emis Killa a Sanremo: “Almeno c’è uno con cui posso parlare”

Unalquanto, non c’è che dire! Il rapper milanese aveva così commentato a dicembre la notizia dell’amicoin gara al Festival di2025:c’è uno con cuiscrisse su Instagram, con buona pace degli altri 28 Big, che invece ora dovrà rivalutare se vorrà cercareuno di loro con cui poterdurante la kermesse.Instagram @E’ notizia di oggi, infatti, del ritiro didadopo essere stato inserito nel registro degli indagati per associazione a delinquere nell’indagine sulla criminalità tra gli ultrà di Inter e Milan.Un’inchiesta che nei mesi scorsi ha visto coinvolto anche, che però non è indagato. Nell’ambito delle indagini che hanno portato agli arresti di persone a lui vicine (il bodyguard Christian Rosiello e l’amico Islam Hagag) erano emersi dettagli sul coinvolgimento del rapper nell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino, oltre ad essere intercettato in una conversazione con Luca Lucci, capo ultrà milanista, agli arresti per narcotraffico e tentato omicidio.