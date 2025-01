Fanta festeggia i suoi primi settant’anni | nata a Napoli nel 1955 realizzata con arance italiane

Leggi su Ildenaro.it

nel, sbarcata negli Stati Uniti tre anni dopo e ormai conosciuta in tutto il mondo,compie. Il brand, che fa parte di The Coca-Cola Company, ed è prodotto al 100% connegli ultimi cinque anni ha acquistato circa un quarto della intera produzione di succo d’arancia disponibile per bevande analcoliche prodotto in Italia, soprattutto in Sicilia e Calabria. E proprio con i produttori siciliani il gruppo ha iniziato ormai da dieci anni una collaborazione su progetti per l’uso responsabile dell’acqua e buone pratiche di economia circolare che va dalla gestione dell’irrigazione in aziende agrumicole pilota con stazioni meteorologiche con sensori e droni (arrivata nel 2025 al settimo anno) all’utilizzo in modo sperimentale di un impianto di desalinizzazione portatile in diversi areali agrumicoli regionali.