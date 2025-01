Cityrumors.it - Emis Killa indagato: l’accusa è associazione a delinquere | Un arsenale in casa e soldi in contanti. Si ritira da Sanremo

Undi armi eina non finire:è sotto indagine. Ultim’ora: sidaEra in gara al Festival di2025 con il brano “Demoni” ma propri in questi minuti si èto:è al centro di un’indagine della Procura di Milano che riguarda le attività criminali legate agli ultras di Milan e Inter. A riportarlo è il Corriere della Sera, che rivela anche che peral momento le accuse sono quelle di: il punto della situazione.Uninin. Sida(cityrumors.it / ansafoto)Il futuro diè quindi incerto e, sebbene sulle prime il cantante sembrasse comunque dell’idea di partecipare al Festival, nel primo pomeriggio di oggi è arrivata la conferma del ritiro: le indagini, infatti, hanno portato alla scoperta di undi armi nella sua abitazione, perquisita il 30 settembre 2024.