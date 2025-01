Iodonna.it - C’è una foresta a Tufillo, in Abruzzo, dove si può vivere un’esperienza intensa, quella del Forest Bathing: il “bagno di foresta”

Leggi su Iodonna.it

“Ho piantato un seme. Questo seme è fiorito. Verso l’alto, verso l’alto, è fiorito. Guarda quanto è bello il mio giardino (il mio giardino interiore). Giardiniere (Dio), io fiorirò (come quel seme), io fiorirò”. Noi di iO Donna abbiamo avuto la fortuna di partecipare a un, undi, in. Carla Roberson, la protagonista del video, viene dalladell’Amazzonia e ha deciso di portare un dono del suo popolo a, in provincia di Chieti. Leggi anche ›: 10 luoghi per trarre giovamento dall’atmosfera dei boschigiapponese con il canto dell’Amazzonia«Questa canzone l’ho ricevuta come regalo dai fratelli dell’Amazzonia», racconta.