Thesocialpost.it - Caso Ramy, chiesto il processo immediato per l’amico Fares Bouzidi: accusato di resistenza a pubblico ufficiale

Leggi su Thesocialpost.it

La procura di Milano hail giudizioper, 22 anni,di. Il giovane era alla guida del Tmax che, dopo un inseguimento di otto chilometri, si è schiantato tra via Ripamonti e via Quaranta, provocando la morte diElgaml, 19 anni, il 24 novembre scorso.Leggi anche:Elgaml: la Procura esclude violazioni nell’inseguimentoL’inseguimento e la ricostruzione della procuraSecondo le indagini,guidava senza patente e, dopo aver assunto Thc, avrebbe ignorato l’alt dei carabinieri, aumentando la velocità e sfiorando l’autoradio di servizio. Da quel momento sarebbe partita una fuga a velocità elevatissima, con il motociclo che avrebbe eseguito manovre pericolose lungo il tragitto.Il 22enne, secondo il capo d’accusa, avrebbe attraversato via della Moscova in controsenso, urtando una gazzella all’incrocio con via Lovanio, e superato due semafori rossi tra via Solferino e via Pontaccio, fino a terminare la corsa con lo schianto in via Ripamonti.