Capodanno cinese | inizia l’anno del Serpente di Legno simbolo di saggezza e introspezione

Il 2024 è stato dedicato al Drago di; il 2025, invece, saràdeldi. Come sappiamo, ilnon corrisponde al nostro. Mentre ad Ovest viene utilizzato il calendario solare, che si basa sul tempo impiegato dal Sole per “attraversare” l’intero zodiaco, in Cina si ricorre infatti al calendario lunare. È proprio la Luna Nuova del 29 gennaio a segnare il principio di un altro ciclo. A differenza dei Paesi occidentali, inoltre, il sistemacontempla cinque elementi (tra i quali è assente l’Aria), a fronte dei quattro nostrani: Acqua, Fuoco, Terra,e Metallo. Questi si alternano ogni dodici anni, andando a creare delle combinazioni tra segno ed elemento.A sessant’anni di distanza dall’ultimo anno deldi, il 2025 sarà dunque tutto per lui Chi nasce sotto la sua influenza appare propenso alla trasformazione -proprio come la muta tipica dei rettili- e alle grandi intuizioni.