Calciomercato com – L’Esteghlal torna su Stramaccioni | proposto un super contratto|Calciomercato

2025-01-29 15:32:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da.com:Insidefoto/LightRocket via Getty Images Ancora, di nuovo. L’Iran strizza l’occhio ad Andrea. E la squadra è sempre la stessa:FC. Da quelle parti è un eroe: ha allenato il club biancoblù tra giugno e dicembre 2019 ed è rimasto nel cuore dei tifosi dopo aver portato la squadra al primo posto in campionato a distanza di sei anni, realizzando il record di 8 vittorie consecutive tra campionato e coppa (9 successi su 10 partite), l’ha lasciata al terzo posto nel girone C di Champions League asiatica e ai quarti di finale di coppa nazionale. Un lavoro niente male, tanto che i tifosi hanno fatto una vera e propria protesta contro la società scendendo in piazza quando l’allenatore ha risolto il contratto.