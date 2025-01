Lanazione.it - Asl Sud Est, la direzione generale passa da oggi nelle mani di Marco Torre

Arezzo, 29 gennaio 2025 – Ladell'Asl Sud Estdadi, finora direttore della fondazione Monasterio. A offrire i crismi dell'ufficialità è stata una conferenza stampa in Consiglio regionale con la firma della nomina da parte del neodirettoree del governatore della Toscana, Eugenio Giani, fra strette di mano, sorrisi di prammatica e un duplice impegno. Il nuovo direttore intende avviare immediatamente una interlocuzione coi sindaci del vasto territorio di tre province e novantanove comuni ricompreso nei confini dell'azienda sanitaria e, più in prospettiva, un lavoro di integrazione fra la rete ospedaliera e le case di comunità."I miei primi giorni e le mie prime settimane saranno dedicate a conoscere il territorio, le persone e anche tutti i sindaci- spiega, che ringrazia Giani per la fiducia accordatagli- già con le organizzazioni sindacali abbiamo instaurato dei rapporti, non vedo l'ora di iniziare a lavorare anche perché ci sono tanti fascicoli aperti da portare a termine".