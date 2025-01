Ilnapolista.it - Abramovich deve al fisco britannico un miliardo di sterline (Guardian)

Leggi su Ilnapolista.it

Roman, l’oligarca miliardario russo che fece grande il Chelsea, dovrebbe pagare alfino a 1di. Lo scrive il, dopo aver analizzato documenti trapelati e atti giudiziari, con il Bureau of Investigative Journalism e dalla Bbc. A quanto pare le sue aziende non hanno pagato le tasse sugli utili realizzati attraverso un elaborato schema di investimenti offshore, profitti derivanti da un capitale in contanti di 6 miliardi di dollari.Secondo i documenti, l’ex proprietario del Chelsea ha affidato quasi metà della sua fortuna a più di 200 hedge fund, tra cui alcuni dei più prestigiosi gestori finanziari del mondo, utilizzando una struttura tortuosa che passava attraverso Cipro e le Isole Vergini Britanniche, scrive il giornale inglese. Una struttura che ha resistito almeno fino al 2022, quandoè caduto colpito dalle sanzioni dei governi occidentali in risposta all’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina.