Saturday Night’s Main Event XL

Prepararsi a vivere una serata di pura adrenalina e nostalgia: Saturday Night’s Main Event torna con un nuovo capitolo, pronto a conquistare il pubblico di NBC e Peacock. Quattro match imperdibili, tra emozioni e sorprese, culminano con il ritorno di Bill Goldberg, pronto a scendere sul ring e a regalare momenti memorabili. La notte tra il 12 e il 13 luglio promette scintille: non perdere questa straordinaria rievocazione dei mitici anni '80!

La sentite? E’ proprio lei. E’ quella musichetta anni 80 che ti entra nella testa e ti riporta indietro nel tempo. E’ la musica di Saturday Night’s Main Event. Perché una nuova edizione è pronta a tuonare sulla NBC e su Peacock in questa notte italiana fra il 12 e il 13 luglio dalla State Farm Arena di Atlanta, Georgia. Quattro Match annunciati e uno, soltanto uno, vedrà protagonista Bill Goldberg, che torna a fare gli onori di casa ed è pronto, senza mezzi termini, a strappare la cintura di campione del mondo a Gunther. Ce la farà? Proviamo a capirlo in questa particolare Preview dell’evento. La tradizione vorrebbe che SNME cominciasse con il Main Event stesso, ma questa tradizione con gli anni si è persa e sancendo due Match importanti, possiamo avere un grande incontro all’inizio e pure uno alla fine. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Saturday Night’s Main Event XL

Sarah Silverman ricorda i tempi del Saturday Night Live: "Ti sentivi una mer*a tutto il tempo" - Sarah Silverman rievoca con nostalgia i tempi trascorsi al Saturday Night Live, dove si sentiva costantemente una "mera".

Alle 14:00, assieme ad ospiti a sorpresa, riflettiamo sugli ultimi eventi in casa WWE! E' tempo di pronostici per Saturday Night's Main Event, Evolution e NXT Great American Bash! Una grande abbuffata di wrestling per tutti i gusti!

