I pronostici di sabato 12 luglio | Brasileirao Eliteserien Allsvenskan e MLS

Sabato 12 luglio torna il grande calcio con pronostici imperdibili su Brasileirao, Eliteserien, Allsvenskan e MLS. Dopo la pausa per il Mondiale per Club, le squadre si preparano a scaldare i motori: tra le sfide più attese, il confronto tra Flamengo e Sao Paulo promette emozioni forti. Pronti a scoprire tutte le analisi e le previsioni per un weekend ricco di adrenalina? Non perdere nemmeno un colpo!

I pronostici di sabato 12 luglio, riparte il campionato brasiliano: in campo anche Eliteserien, Allsvenskan e MLS Il campionato brasiliano dopo la sosta per il Mondiale per Club riparte questo sabato e in campo andrà proprio una delle squadre protagoniste negli Stati Uniti, vale a dire il Flamengo. La capolista del Brasileirao se la vedrà con il Sao Paulo: vittoria alla portata. (LaPresse) – IlVeggente.it  Fa davvero strano vedere il BodoGlimt, dominatore degli ultimi due campionati norvegesi, così lontano dalla vetta della classifica di Eliteserien. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di sabato 12 luglio: Brasileirao, Eliteserien, Allsvenskan e MLS

In questa notizia si parla di: sabato - pronostici - luglio - brasileirao

