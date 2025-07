Lake Sound Park questa sera si parte | tutte le informazioni per parcheggiare a Cernobbio

Se sei pronto a vivere l’emozione del Lake Sound Park 2025, questa sera si apre un evento imperdibile a Villa Erba di Cernobbio. Per evitare stress e code, il Comune consiglia di parcheggiare nelle aree designate e sfruttare il servizio navetta gratuito Asf, attivo dalle 19.30 alle 01.30. Un modo pratico e sostenibile per godersi al massimo questa straordinaria manifestazione che si svolgerà dall’11 al 13 e dal 17 al 20 luglio.

