Jeffrey Dean Morgan reciterà nella serie Sterling Point

Jeffrey Dean Morgan, noto per le sue straordinarie interpretazioni in The Walking Dead e The Boys, si prepara a conquistare ancora una volta il pubblico con il suo talento. Questa volta, sarà protagonista di Sterling Point, la nuova serie Amazon Prime Video creata da Megan Park, accanto a Jay Duplass. Un cast stellare e una trama intrigante rendono questo progetto uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa avventura televisiva.

L'attore Jeffrey Dean Morgan, dopo The Walking Dead e The Boys, sarà coinvolto anche nel nuovo show prodotto per Prime Video. Jeffrey Dean Morgan sarà protagonista di una nuova serie tv in cui reciterà accanto a Jay Duplass. I due attori sono infatti entrati nel cast di Sterling Point, il nuovo progetto realizzato per Amazon Prime Video che è stato creato da Megan Park. Il cast e la trama della serie Sterling Point Il cast di Sterling Point sarà composto da Ella Rubin, Amelie Elisabeth Hoeferle, Daniel Quinn-Toye, Jacob Whiteduck-Lavoie, Bo Bragason, e Keen Ruffalo. Le new entry tra gli interpreti, annunciate ieri dalla produzione, sono quelle di Jeffrey Dean Morgan e Jay Duplass che avranno negli episodi i ruoli ricorrenti .

