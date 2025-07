L' allarme di una mamma | Un anziano tenta di adescare ragazzine facendole salire in auto

Una mamma preoccupata lancia l’allarme a Cesena: un uomo sospetto si aggirerebbe in una zona centrale, tentando di adescare ragazzine e convincerle a salire in auto. La segnalazione, arrivata in via anonima, ha acceso il campanello d’allarme tra i residenti e le autorità locali, che stanno intensificando i controlli per garantire la sicurezza dei più giovani. È fondamentale restare vigili e condividere queste informazioni per proteggere la comunità.

Una mamma lancia l'allarme per segnalare che un uomo che si aggirerebbe in un una zona centrale di Cesena per adescare ragazzine, tentando di farle salire in auto per poi, si sospetta, potere approfittare di loro. Questo in base a quanto racconta la signora con una segnalazione arrivata in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: allarme - mamma - adescare - ragazzine

La mamma muore in casa: la figlia piccola la abbraccia per ore, poi non va a scuola. E scatta l'allarme - Una tragedia straziante ha scosso Trieste il 13 maggio: una donna ucraina di circa 30 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento, accanto alla figlia di 6 anni, che l'ha abbracciata per ore.

L'allarme di una mamma: Un anziano tenta di adescare ragazzine facendole salire in auto; Occhio, vogliono rapire i bambini.

Adesca ragazzino sui social a abusa di lui, arrestato - Adesca ragazzino sui social a abusa di lui, arrestato Decisiva la denuncia della mamma della vittima NAPOLI , 29 giugno 2024, 14:24 ... Secondo ansa.it

Napoli, adesca ragazzino sui social e abusa di lui, arrestato - Il Mattino - Napoli, adesca ragazzino sui social e abusa di lui, arrestato È stata la madre del ragazzino a scoprire quanto accaduto e denunciare l'uomo sabato 29 giugno 2024, 14:12 - Si legge su ilmattino.it