WWE | Il cantante Jelly Roll attacca Logan Paul a SmackDown verso un tag team match incrociato?

L’11 luglio alla Bridgestone Arena di Nashville, WWE SmackDown ha regalato un episodio esplosivo: Jelly Roll, celebre cantante e appassionato di wrestling, stava incantando il pubblico con “Liar” quando Logan Paul ha fatto irruzione, interrompendo bruscamente la sua performance. La tensione si è infiammata, aprendo le porte a un incredibile tag team match incrociato. La sfida tra musica, talento e rivalità sta per entrare nel vivo — e voi non potete perdervela!

L'episodio dell'11 luglio di WWE SmackDown alla Bridgestone Arena di Nashville ha visto un segmento esplosivo con protagonista Jelly Roll. La star della musica, grande appassionato di wrestling, si stava esibendo con la sua canzone "Liar" quando Logan Paul ha fatto irruzione interrompendo la performance. Il pubblico di Nashville cantava insieme al loro beniamino locale, ma l'atmosfera è cambiata drasticamente con l'arrivo di The Maverick. Paul ha lanciato pesanti insulti personali a Jelly Roll, facendo riferimento alla custodia dei suoi figli e definendolo "un disgustoso cacciatore di fama che non merita di stare in un ring WWE".