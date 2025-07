Polizia Locale della Valmarecchia accordo siglato col Caps di Cesena per la formazione degli agenti

Un nuovo capitolo si apre per la sicurezza della Valmarecchia: nei prossimi mesi, agenti e operatori locali avranno l’opportunità di accedere a corsi di formazione avanzata, grazie all’accordo siglato con il CAPS di Cesena. Questa sinergia rafforza la collaborazione tra enti e punta a garantire un servizio più efficace e professionale per la comunità. Un passo importante verso una Polizia Locale sempre più preparata e vicina ai cittadini, assicurando un territorio più sicuro e sereno.

Nei giorni scorsi è stato firmato un accordo importante tra l’Unione di Comuni Valmarecchia e il Centro di addestramento della Polizia di Stato di Cesena (Caps), con l’obiettivo di potenziare la formazione del personale della Polizia Locale. Grazie a questa collaborazione, nel prossimo autunno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - locale - valmarecchia - accordo

Generi alimentari venduti in un ex salone di parrucchieri, blitz della polizia locale - Nei giorni scorsi, la polizia locale di Treviso, insieme ai tecnici del SIAN, ha svelato un'inusuale attività illecita: un ex salone di parrucchieri trasformato in un negozio di generi alimentari.

Valmarecchia. Indagato per concussione, agente della Polizia locale ai domiciliari.

Accordo comune-sindacato di Polizia Locale a Monfalcone - Trovata l'intesa che risolve lo stato di agitazione legato a carenze di organico e strumenti non adeguati al contesto ... Come scrive rainews.it

Polizia Locale, c’è l’accordo sull’indennità - Polizia Locale, c’è l’accordo sull’indennità Vigarano, l’annuncio del vicesindaco Tagliani dopo la protesta dei sindacati anche per la pensione integrativa: "Erogazioni entro luglio" ... Segnala ilrestodelcarlino.it