Scuola materna Carluccio | seconda bocciatura al Tar per il Comune

La scuola materna Carluccio si trova di nuovo nel mirino della legge: dopo la decisione del Tar che ha salvaguardato la primaria Nazario Sauro, ora il tribunale si oppone alla seconda bocciatura imposta dal Comune di Como. Una battaglia legale che mette in evidenza le tensioni tra amministrazione e educazione, riflettendo un difficile equilibrio tra esigenze istituzionali e diritti delle scuole. La vicenda è destinata a far discutere ancora a lungo.

Non sono passate nemmeno 24 ore dalla sentenza che ha evitato alla scuola primaria Nazario Sauro la chiusura fortemente voluta dal sindaco di Como Alessandro Rapinese, sostenuto nella vicenda dall’assessore alle Politiche educative Nicoletta Roperto, che la scure del Tar si e nuovamente abbattuta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: scuola - materna - carluccio - seconda

Scuola materna a rischio: “Solo 7 iscritti per il prossimo anno scolastico” - La scuola materna del quartiere La Rosa di Brindisi affronta un grave rischio di chiusura, con sole sette iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

Scuola materna Carluccio: seconda bocciatura al Tar per il Comune; Seconda vittoria al Tar per le famiglie: l’asilo di via Volta a Como non chiuderà ; Como, dopo la sentenza del Tar sulla materna “Carluccio”: opposizioni all’attacco, nessuna dichiarazione dal Comune.

Como, scuola materna “Carluccio”: nuova vittoria delle famiglie al Tar - Nuova vittoria delle famiglie contro il Comune, la seconda in pochi giorni. Secondo espansionetv.it

La materna “Carluccio” resta aperta, il Pd: “Altra sconfitta del Comune a causa di un sindaco sordo” - “Il risultato di un sindaco sordo alle necessità delle famiglie e che ha escluso ogni forma di dialogo”: Partito Democratico ... Da espansionetv.it