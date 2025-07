Per Leoni c’è da tagliare uno tra Acerbi o de Vrij | l’indiziato – CdS

L’Inter punta deciso su Giovanni Leoni come nuovo baluardo difensivo, mirando a consolidare il reparto per i prossimi dieci anni. Tuttavia, questa scelta strategica comporta un investimento significativo e la necessità di fare spazio tra i difensori attuali, Acerbi o de Vrij. Il Corriere dello Sport svela i dettagli di un piano ambizioso che potrebbe rivoluzionare la difesa nerazzurra: ecco come l’Inter intende costruire il suo futuro.

L'Inter vede in Leoni quel difensore di prospettiva che potrebbe difendere il reparto arretrato nerazzurro nei prossimi dieci anni. Ecco perché, spiega il Corriere dello Sport, sta preparando un piano per provare ad acquistarlo. Il prezzo fissato dal Parma non è banale: sui 35-40 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra, per arrivare a tale budget, dovrà per forza di cose vendere.

