Calcio mercato | ora è ufficiale Nicolás Kühn è un nuovo giocatore del Como

Il calcio mercato si infiamma con una news ufficiale: Nicolás Kühn, talento tedesco del Celtic FC, è un nuovo giocatore del Como 1907 fino al giugno 2029. Con una stagione da record in Scozia e un curriculum di formazione tra i migliori d’Europa, il 25enne promette di portare energia e creatività alla frontline rossoblù. La sua esperienza internazionale e il suo talento sono la chiave per un futuro ambizioso in Serie B.

Como 1907 conferma l’ingaggio fino al giugno del 2029 dell’esterno tedesco Nicolás Kühn dal Celtic FC. Il 25enne arriva dopo una stagione straordinaria in Scozia, con 21 gol e nove assist in tutte le competizioni. Kühn si è formato in alcuni dei migliori settori giovanili d’Europa—St. Pauli. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Calcio mercato: ora è ufficiale, Nicolás Kühn è un nuovo giocatore del Como - Il calciomercato si infiamma con un colpo da grande club: il Como 1907 ha ufficializzato l’ingaggio di Nicolás Kühn, esterno tedesco proveniente dal Celtic FC, con contratto fino al giugno 2029.

