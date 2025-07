Dove vedere in tv la Superbike oggi GP Gran Bretagna 2025 | orari Superpole e gara-1 differita TV8 in chiaro

Se sei un appassionato di Superbike, non perdere gli appuntamenti di oggi a Donington! La seconda giornata del GP Gran Bretagna 2025 promette emozioni intense con Superpole e Gara 1 in diretta su TV8 in chiaro. Preparati a vivere ogni curva, sorpasso e adrenalina di questa spettacolare tappa mondiale, dove i protagonisti daranno il massimo per conquistare la vetta. Scopri gli orari e non perderti nemmeno un attimo di questa battaglia ad alta velocitĂ !

Oggi, sabato 12 luglio, seconda giornata del week end di Donington, tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul celebre circuito britannico, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. LA DIRETTA LIVE DELLA SUPERBIKE ALLE 12.00 E ALLE 16.00 Il confronto per il campionato tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu è il tema della stagione. I l pilota emiliano della Ducati è partito col piglio giusto in questo fine-settimana, stampando il miglior tempo della seconda sessione di prove libere e dando dimostrazione di avere un ottimo feeling in sella alla Panigale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2025: orari Superpole e gara-1, differita TV8 in chiaro

