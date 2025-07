Comprare casa nelle Bandiere Blu Pescara tra le più cercate e nella fascia media

Se stai valutando di acquistare casa a Pescara nel 2025, questa città si distingue come una delle mete più ambite, grazie al prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. La sua eccellente qualità ambientale e turistica la rendono una scelta ideale per chi cerca una residenza tra mare e comfort. Con sempre più persone interessate, Pescara si conferma tra le destinazioni preferite: scopri perché potrebbe essere il luogo perfetto per te.

Nel 2025 la città di Pescara si conferma tra le destinazioni più attrattive per chi desidera acquistare casa in un comune Bandiera Blu. Il riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) a 246 comuni italiani, certifica la qualità ambientale e turistica delle località balneari e lacustri. Tra i capoluoghi di provincia, Pescara si posiziona al terzo posto per volume di ricerche su Casa.it nel primo semestre del 2025. Pescara tra le città più cercate con Bandiera Blu. Con un mercato immobiliare attivo e un contesto ambientale di pregio, Pescara attira l’interesse di acquirenti alla ricerca di una prima casa, una seconda abitazione o un investimento per locazioni turistiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa nelle Bandiere Blu, Pescara tra le più cercate e nella fascia media

