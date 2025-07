La telefonata di Cappa al dottore per assicurarsi l' alibi l' intercettazione

Nel cuore di un’indagine intricata, una telefonata tra Stefania Cappa e il dottore Davide svela più di quanto sembri. Con parole misurate e un tono confidenziale, la cugina di Chiara Poggi cerca di consolidare il proprio alibi, affidandosi a un dialogo che potrebbe cambiare le sorti di un caso delicato. Ma cosa si nasconde dietro queste parole? La verità sta emergendo, e il mistero si infittisce.

«Ti volevo dire sta cosa. che rimanga tra di noi. ci hanno risentiti un po' in questi giorni, ehh sai che mia mamma quella mattina era venuta da te facendosi prescrivere delle ricette così». È il 13 febbraio 2008 e Stefania Cappa, la cugina di Chiara Poggi, telefona al medico Davide. Nei giorni precedenti la gemella, insieme a sua sorella Paola e a sua madre Maria Rosa, erano state sentite per la prima volta dalla pm Rosa Muscio, titolare del fascicolo sul delitto di Garlasco, la quale, ormai prossima al rinvio a giudizio di Alberto Stasi, voleva rivalutare gli alibi e mettere agli atti con precisione tutti gli spostamenti delle donne di casa Cappa della mattina del 13 agosto 2007, quando Chiara è stata uccisa.

