Quel Dna nella bocca di Chiara Garlasco scoperta choc nel tampone mai analizzato

Un nuovo colpo di scena scuote le fondamenta di uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi vent'anni. Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, potrebbe non essere ancora del tutto chiarito. Diciotto anni dopo l'omicidio che ha segnato l'immaginario collettivo italiano, emergono ora elementi che rimettono in discussione certezze consolidate. Una traccia genetica maschile, individuata sul tampone orale della vittima e mai analizzata prima, riapre inquietanti interrogativi su quanto accaduto quella mattina nella villetta della famiglia Poggi. Il tampone, prelevato dal medico legale Marco Ballardini durante l'autopsia, è rimasto per anni custodito senza che venisse sottoposto ad alcun tipo di esame.