Dove vedere Sudafrica-Italia in tv oggi Test Match rugby 2025 | orario canale streaming

Se sei appassionato di rugby e vuoi seguire la seconda sfida Italia-Sudafrica, non perdere la diretta live alle 17.10 dal Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth. Dopo un appassionante primo match, gli azzurri di Quesada sono pronti a conquistare il pubblico ancora una volta. Scopri dove vedere la partita in TV, online o in streaming e vivi tutta l'emozione di questa grande sfida internazionale!

Seconda sfida Italia-Sudafrica nel giro di una settimana in arrivo a Pretoria, e più precisamente al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth. La prima si è chiusa sul 42-24 per gli Springboks, ma gli azzurri di Quesada non hanno di sicuro sfigurato. LA DIRETTA LIVE DI SUDAFRICA-ITALIA DI RUGBY DALLE 17.10 Prosegue, in buona sostanza, il passaggio all’estero della squadra azzurra, che ha raccolto segnali importanti nel precedente incontro. Rispetto a questo, nella formazione di partenza odierna ci sono cinque cambi con il ritorno di Alessandro Garbisi e il debutto da titolare di Mirko Belloni all’estremo; assente per infortunio Lorenzo Cannone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere Sudafrica-Italia in tv oggi, Test Match rugby 2025: orario, canale, streaming

In questa notizia si parla di: sudafrica - italia - rugby - vedere

