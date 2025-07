Comprare casa ad Anzio Lido dei Pini è il quartiere più richiesto

Se stai pensando di acquistare casa ad Anzio Lido dei Pini 232, il quartiere più richiesto del momento, hai scelto una delle località più ambite del litorale laziale. Con prezzi ancora accessibili e un fascino senza tempo, Anzio è la meta ideale per famiglie e investitori in cerca di un angolo di paradiso vicino al mare. Scopri le opportunità che questo quartiere esclusivo ha da offrire e lasciati conquistare dalla sua bellezza unica.

Anzio rappresenta una delle località più ambite del litorale laziale per chi cerca una casa vicina al mare, con prezzi ancora accessibili rispetto ad altre zone costiere del Lazio. La città attira sia famiglie in cerca di una prima casa sia investitori interessati a immobili per vacanze o affitti brevi. Secondo l’indagine condotta da Idealista nel primo trimestre del 2025, è possibile identificare i quartieri più richiesti e quelli con i prezzi più elevati per l’acquisto di un immobile ad Anzio. L’analisi si basa sull’indice di domanda relativa, un indicatore che misura il numero medio di contatti per annuncio pubblicato, utile per capire dove la richiesta è maggiore rispetto all’offerta disponibile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it