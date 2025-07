Arriva l' estate e spunta il complesso di adone | in italia oltre 60mila casi di vigoressia

Con l’arrivo dell’estate, si moltiplicano i casi di vigoressia in Italia, superando i 60mila. Questa condizione, spesso definita anche come complesso di Adone o anoressia inversa, rappresenta un disagio profondo legato all’immagine corporea. Riconosciuta nel DSM-5, la vigoressia è un fenomeno in crescita che richiede attenzione e sensibilizzazione. Ma cosa si cela davvero dietro questa ossessione per la muscolatura?

Conosciuta anche come complesso di Adone, ma anche come anoressia inversa, per quanto quest’ultimo sia un termine fuorviante, la vigoressia è una forma di disagio profondo legato all’immagine corporea, riconosciuta nel DSM-5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) come una. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: complesso - adone - vigoressia - arriva

Arriva l'estate e spunta il “complesso di adone”: in italia oltre 60mila casi di vigoressia - Arriva l’estate e con essa la voglia di mostrare il proprio corpo, ma in Italia si registrano oltre 60mila casi di vigoressia, conosciuta anche come complesso di Adone.

Arriva l'estate e spunta il “complesso di adone”: in italia oltre 60mila casi di vigoressia; Vigoressia, quando il sano è troppo; Disturbi alimentari: cos'è la vigoressia e perché colpisce soprattutto gli sportivi. Quali sono le discipline.

Arriva l'estate e spunta il “complesso di adone”: in italia oltre 60mila casi di vigoressia - Conosciuta anche come complesso di Adone, ma anche come anoressia inversa, per quanto quest’ultimo sia un termine fuorviante, la vigoressia è una forma di disagio profondo legato all’immagine corporea ... Segnala quicomo.it

Il complesso di Adone (o Lara Croft) che dilaga tra i giovani ... - Nel complesso di Adone e Lara Croft la svolta patologica si verifica quando il solo esercizio fisico, già di per sé ossessivo, non basta più e si ricorre a sostanze farmacologiche per ... Secondo corriere.it