Capo Plaza accende SalernoSounds | domani il grande ritorno a casa all’Arena Grandi Eventi

Salerno si prepara a vivere un momento indimenticabile: domani, Capo Plaza accenderà l’Arena Grandi Eventi con il suo grande ritorno. Dopo il successo di Bologna e le date sold out a Milano, il rapper torna nella sua città natale per l’apertura di SalernoSounds 2025. L’entusiasmo è alle stelle, pronti a scatenarsi sotto il cielo salernitano, perché questa sera la musica e la passione si incontrano per una serata che resterà nella storia.

L’entusiasmo a mille è nell’aria ormai da giorni, tra cuori e fiamme scambiate sui social e striscioni di amore che la città si appresta a srotolare domani per il suo arrivo: dopo il grande successo della prima data del tour estivo a Bologna, Capo Plaza si prepara ad approdare nella sua Salerno, oggi, sabato 12 luglio, all’Arena Grandi Eventi per l’apertura di SalernoSounds 2025. Reduce dalle due date evento sold out di inizio 2025 a Milano e Roma, dove si è esibito su un palco che era una vera e propria installazione in uno show unico che ha fatto la storia del genere, il giovane fuoriclasse è pronto a inaugurare oggi il palco total black, imponente ma leggero al tempo stesso, allestito nell’emiciclo del Complesso architettonico del Crescent, il cui impatto scenico è stato solo in parte già spoilerato dai selfie dei curiosi a passeggio in Piazza della Libertà in questi giorni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

