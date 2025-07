Sagre ed eventi nel weekend del 12 e 13 luglio | cosa fare regione per regione

Scopri il meglio del weekend dell'12 e 13 luglio 2025: tra sagre, eventi culturali, cinema all'aperto e feste enogastronomiche, ogni regione italiana offre un motivo per vivere momenti indimenticabili. Dai borghi storici alle città più vivaci, preparati a immergerti in atmosfere suggestive e a gustare sapori autentici. Continua a leggere per conoscere tutte le proposte e pianificare il tuo weekend perfetto!

Cosa fare nel weekend di sabato 12 e domenica 13 luglio 2025? Cinema all'aperto, sagra degli antichi sapori e concerti: ecco la lista degli eventi, dei festival e delle serate a tema eno-gastronomico regione per regione.

