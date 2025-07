Doppio colpo di vincite a Como e Beregazzo con il Lotto

Una giornata da ricordare a Como e Beregazzo, dove il 10eLotto ha portato due incredibili vincite. A Como, un fortunato ha conquistato 12.500 euro con un 7 Oro, mentre l’ultimo concorso totale ha distribuito oltre 21 milioni di euro in premi. Il gioco porta emozioni e opportunità : chissà , la tua fortuna potrebbe essere la prossima a sorridere!

Festeggia Como, dove il concorso del 10eLotto di giovedì 10 luglio ha regalato una bella vincita in città . Come riporta Agipronews, in via Asiago a Como, colpo da 12.500 euro, premio più alto della giornata, grazie a un 7 Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,8 milioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it