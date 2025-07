Alain scomparso a 5 anni a Ventimiglia proseguono le ricerche

Le speranze e le ricerche non si fermano: da ieri sera, le forze dell’ordine e i volontari si stanno dedicando senza sosta a ritrovare Alain, il piccolo di cinque anni disperso a Ventimiglia. La comunità è in trepidante attesa di buone notizie, mentre ogni minuto che passa aumenta l’angoscia di una famiglia ormai nel mirino di tutti. Proseguiranno incessantemente fino a quando Alain sarà ritrovato.

Attimi di panico a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove nel tardo pomeriggio è scomparso un bambino di circa cinque anni, Alain Barnard Ganao, nato a Torino da genitori di origini straniere.

