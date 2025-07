Mateo Retegui stipendio da record in Arabia | 80 milioni di euro in 4 anni

Mateo Retegui si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, firmando un contratto da record in Arabia Saudita. Con un ingaggio che raggiunge gli 80 milioni di euro in quattro anni, l’attaccante argentino si prepara a lasciare il segno nel club saudita Al Qadsiah. Un affare faraonico, che non solo testimonia la sua crescita, ma anche l’appeal crescente del calcio arabo a livello internazionale. La sua prossima avventura è ormai alle porte.

Mateo Retegui si prepara a iniziare una nuova avventura calcistica con il club saudita Al Qadsiah. L’operazione è ormai definita: mancano soltanto gli annunci ufficiali, ma l’accordo è stato raggiunto sia con l’Atalanta, proprietaria del cartellino, sia con lo stesso giocatore. A convincere tutti le cifre imponenti dell’affare che toccano quota 200 milioni di euro lordi. Secondo quanto riportato da più fonti, l’Atalanta incasserà circa 68 milioni di euro netti, cifra ottenuta dopo un lungo tira e molla tra la richiesta iniziale del club italiano e le offerte progressive del club arabo. La proposta finale, comprensiva di bonus, è risultata sufficiente per sbloccare la trattativa, anche grazie alla volontà espressa da Retegui nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mateo Retegui, stipendio da record in Arabia: 80 milioni di euro in 4 anni

