Semirimorchio di un tir in fiamme lungo l' autostrada i Vigili del fuoco spengono il rogo

Un drammatico incendio si è verificato venerdì pomeriggio lungo l’autostrada A14, quando un semirimorchio di un autotreno ha preso fuoco, minacciando la sicurezza degli automobilisti e causando rallentamenti. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato senza gravi conseguenze, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle squadre di emergenza nel fronteggiare situazioni critiche e garantire la sicurezza stradale.

Incendio in autostrada di un mezzo pesante che si è risolto senza grosse conseguenze. Alle ore 17 di venerdì, un incendio ha interessato il semirimorchio di un autotreno in transito lungo l’autostrada A14, corsia sud, all’altezza del casello di Cesena nord. Sul posto sono intervenute due squadre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

