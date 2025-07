I jet per Zelensky passano dalla Nato Che poi rimborsa al 100% gli States

Nel cuore di un panorama geopolitico in fermento, i jet per Zelensky transitano dalla NATO con un coinvolgimento che coinvolge gli Stati Uniti, pronti a rimborsare il 100%. Trump annuncia che i Patriots americani passeranno all’Alleanza, che li distribuirà e ripagherà gli Usa. Al secondo giorno del summit sulla ricostruzione, oltre 200 accordi sono stati firmati, mentre l’Italia guarda con attenzione a Odessa. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro questi sviluppi.

Trump annuncia: i Patriots americani saranno mandati all’Alleanza, che li distribuirà e ripagherà gli Usa. Al secondo giorno del summit sulla ricostruzione stipulati oltre 200 accordi. L’Italia guarda a Odessa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I jet per Zelensky passano dalla Nato. Che poi rimborsa al 100% gli States

In questa notizia si parla di: zelensky - passano - nato - rimborsa

Zelensky ha indossato un completo? La risposta a questa domanda vale oltre 200 milioni - L'esito di una scommessa sull'abbigliamento del presidente ucraino ha scatenato grandi proteste in una piattaforma che permette di puntare criptovalute su eventi di ogni tipo ... Si legge su wired.it

Zelensky: "Pronto a dimettermi se aderiremo alla Nato" - MSN - Zelensky: "Pronto a dimettermi se aderiremo alla Nato" L'ora legale 2025 arriva in anticipo: quando spostare (in avanti) le lancette degli orologi. msn.com scrive