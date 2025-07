Se ancora ti trovi in questa squadra, è il momento di fare le valigie: Conte ha deciso, non c’è più spazio per te nel suo progetto. Il Napoli si sta delineando sempre più forte per la stagione 2025/2026, puntando a riconferme e successi. La strada è tracciata, e le decisioni sono ormai chiare: è tempo di voltare pagina e guardare avanti.

Ma perché sei ancora in squadra? Fai le valigie subito Conte lo ha bocciato: viste e firma con la nuova squadra"> Antonio Conte ha bocciato il giocatore che non farà più parte della rosa del Napoli. Non rientra nel progetto del tecnico pugliese. Il Napoli di Antonio Conte sta prendendo sempre più forma in vista dell'annata 20252026. L'ambizione e l'obiettivo principale per la prossima stagione, sarà sicuramente la riconferma dopo aver ottenuto il quarto scudetto della propria storia. E non a caso, in chiave calciomercato, si sta lavorando su più fronti. A essere più attivi al momento, in attesa di rivedere la squadra in campo, sono il patron Aurelio De Laurentiis, il tecnico Antonio Conte e il direttore sportivo che lo scorso anno ha costruito la macchina perfetta, Giovanni Manna.