Vagnozzi sprona Sinner verso Alcaraz | Jannik è migliorato al servizio sarà una partita diversa e non cambierà l’approccio

Per la quinta finale Slam di Jannik Sinner, il coach Simone Vagnozzi sprona il giovane talento verso nuove sfide, sottolineando che “questa è la partita che tutti vogliono giocare”. Con una crescita evidente al servizio (sar224) e un approccio rinnovato, Sinner si prepara a una sfida diversa contro Alcaraz. Le prossime ore saranno decisive: la determinazione e la strategia potranno fare la differenza in questa sfida imperdibile.

Per la quinta finale Slam di Jannik Sinner, la quarta consecutiva, arrivano anche alcune parole di Simone Vagnozzi rilasciate a SuperTennis. Il coach del numero 1 del mondo rivela una piccola parte delle sensazioni su cui si andrà a lavorare nelle meno di 48 ore che intercorrono tra la semifinale con Novak Djokovic e la finale con Carlos Alcaraz. Così Vagnozzi alla tv federale: “ Siamo felicissimi. Questa è la partita che tutti vogliono giocare, è una bellissima sensazione. In uno Slam possono succedere tantissime cose: siamo passati da primi turni facili a una partita molto complicata con Dimitrov dove siamo stati fortunati, e adesso sappiamo che Jannik non era al 100%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vagnozzi sprona Sinner verso Alcaraz: “Jannik è migliorato al servizio, sarà una partita diversa e non cambierà l’approccio”

