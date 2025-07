Massiccio attacco russo sull’Ucraina la Polonia fa decollare i caccia Pioggia di missili e droni su Leopoli e Lutsk

Nel cuore di una notte inquieta, l’Europa si risveglia sotto un attacco senza precedenti. La Russia intensifica le sue offensive, scatenando un’ondata di missili e droni su Leopoli e Lutsk, mentre Polonia e alleati rispondono con i loro caccia in volo. Una escalation che minaccia di cambiare gli equilibri regionali e di proiettare l’intera Europa in una crisi senza precedenti. La tensione è alle stelle, e il mondo osserva attentamente gli sviluppi di questa guerra that could reshape the future of the continent.

Roma, 12 luglio 2025 – Notte di paura sui cieli europei e di guerra su quelli ucraini. Polonia e Paesi alleati hanno fatto decollare i loro aerei da combattimento in seguito al massiccio attacco con droni e missili delle forze russe contro l'Ucraina. Lo ha reso noto su X il Comando operativo delle Forze armate del Paese, come riporta Rbc-Ucraina. "A causa dell'attività dell'aviazione russa a lungo raggio, che sta colpendo obiettivi situati, in particolare, nell'Ucraina occidentale, le forze aeree polacche e alleate hanno iniziato a operare nello spazio aereo polacco. Il Comando operativo sta monitorando la situazione attuale e forze e mezzi rimangono pienamente preparati per una risposta immediata ", si legge in una nota.

