Ventimiglia | scomparso un bambino di 5 anni il piccolo si è allontanato da un camping

Una giovane vita scompare nel cuore di Ventimiglia, suscitando emozioni e preoccupazione tra tutta la comunità. Il bambino di cinque anni, disperso da ieri sera nel campeggio “Por la mar” a Latte, ha già catturato l’attenzione di tutti, con le ricerche in corso per ritrovarlo sano e salvo. Restate con noi per aggiornamenti e supporto alle operazioni di soccorso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il piccolo si è allontanato da un campeggio a Latte. Ventimiglia (Imperia), 12 luglio. Sono ore di grande apprensione a Ventimiglia per la scomparsa di un bambino di 5 anni, disperso da ieri sera (11 luglio) nei pressi di un campeggio in località Latte. Il piccolo si trovava con la famiglia nel camping “Por la mar”, quando si sono improvvisamente perse le sue tracce. Il bambino indossava una maglietta bianca e pantaloncini verdi. Secondo le prime ricostruzioni, basate anche su immagini di videosorveglianza, si sarebbe allontanato intorno alle 19,15, mentre il padre era impegnato a montare la tenda. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ventimiglia: scomparso un bambino di 5 anni, il piccolo si è allontanato da un camping

In questa notizia si parla di: ventimiglia - bambino - allontanato - scomparso

Ventimiglia, bambino di 5 anni disperso in un campeggio a Latte: indossa maglietta bianca e pantaloncini verdi. Ricerche in corso - Urgente: si cercano con massimo sforzo un bambino di 5 anni disperso a Ventimiglia, mentre sono ancora in corso le ricerche di un altro bambino scomparso a Latte.

Attimi di panico a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove nel tardo pomeriggio è scomparso un bambino di circa cinque anni, Alain Barnard Ganao, nato a Torino da genitori di origini straniere. Il bambino, secondo le prime informazioni, si trovava all'interno d Vai su Facebook

Ventimiglia: si cerca un bambino scomparso da un camping; Ventimiglia, bimbo di 5 anni scomparso in un campeggio a Latte: chi è Alain Bernard Ganao, ricerche tutta la n; Ventimiglia, paura per un bimbo scomparso: disperso dopo l’uscita dal campeggio nella zona di Latte.

Ventimiglia, bambino di 5 anni scomparso in un campeggio a Latte - L'ipotesi è che il bimbo possa essersi allontanato volontariamente e poi essersi perso nella zona boschiva o lungo la costa ... Scrive corriere.it

Ventimiglia, bimbo di 5 anni scomparso in una campeggio a Latte: paura per Alain Bernard Ganao, ricerche tutta la notte. L'ultimo avvistamento vicino a un supermercato - Un bambino di cinque anni, Alain Barnard Ganao, ospite di un camping in località Latte a Ventimiglia (Imperia) è stato dato per scomparso dopo che la sua famiglia non ... Segnala ilmessaggero.it