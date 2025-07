Fiumara otto telecamere anti-spaccio Municipio e privati alleati per il decoro

Nel cuore di Genova, la Fiumara si trasforma con otto telecamere anti-spaccio, unendosi a municipio e privati per tutelare il decoro e la sicurezza. Il polo commerciale e il Centro Ovest hanno investito in tecnologie all’avanguardia nei giardini della zona, riconoscendo l’importanza di un’area frequentata da tanti genovesi. Colnaghi sottolinea: “La sicurezza è una priorità ; la nostra missione è anche sociale”, perché insieme possiamo fare la differenza.

