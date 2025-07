Atalanta in attesa del nuovo bomber arriva un talento | Juric abbraccia il nuovo Lookman

L’Atalanta si prepara a scrivere un nuovo capitolo, in attesa di svelare il suo prossimo grande acquisto. Mentre Mateo Retegui si avvicina all’Al Qadisiah, il club nerazzurro abbraccia un talento da 20 milioni che potrebbe rivoluzionare la squadra. Con Ivan Juric al timone, l’aria è carica di entusiasmo e aspettative. La stagione promette sorprese: scopriamo cosa riserva il futuro per i bergamaschi.

Il club nerazzurro sta per cedere Mateo Retegui all’Al Qadisiah: Juric si aspetta un sostituto ma nel frattempo è pronto ad accogliere un talento che vale 20 milioni (Ansa Foto) – SerieAnews È arrivata la grande svolta in casa Atalanta: dopo nove anni alla guida della squadra, Gian Piero Gasperini ha detto addio, lasciando spazio a Ivan Juric. Un cambio significativo, che segna l’inizio di una nuova era per i bergamaschi, che dovranno adattarsi a un gioco diverso, ma sempre caratterizzato dalla grinta e dall’aggressività che hanno contraddistinto la Dea negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Atalanta, in attesa del nuovo bomber arriva un talento: Juric abbraccia il nuovo Lookman

